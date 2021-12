Delia Duran entra nella casa del GF Vip 6? Inaspettato colpo di scena: ecco cosa sta succedendo

Delia Duran è sicuramente uno dei personaggi dello spettacolo del momento. La relazione sentimentale della modella con Alex Belli continua a tener banco e l’attore ha deciso di scrivere una lettera alla sua ragazza, pubblicata sulla rivista Novella 2000. Da quando il 38enne ha abbandonato volontariamente la casa del Grande Fratello Vip 6, i due si sono ritrovati e anche a giudicare dal contenuto del messaggio avrebbero ritrovato la serenità e l’equilibrio, messi a dura prova dai fatti della casa più spiata d’Italia. L’amicizia speciale tra Belli e Solei Sorge, infatti, aveva messo a repentaglio il rapporto fra Delia e l’attore.

La lettera di Alex Belli a Delia

“Cara Delia, eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, – ha scritto Alex Belli rivolgendosi a Delia Duran – la metà che mi completa. Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire, farci capire dal mondo. Lottare per te, non ho mai smesso di lottare per il nostro amore. Questo è quello che noi siamo, due guerrieri, due anime forti che hanno bisogno l’uno dell’altra.

Senza di te sono veramente perso – ha proseguito l’attore parlando alla venezuelana – e mai, mai come in questo periodo lontano dai tuoi sguardi, dalla tua pelle, dai tuoi occhi che mi guardano e mi rassicurano, ho capito quando tu sia fondamentale per me, per la mia vita, per il mio equilibrio. Con questa lettera voglio esprimerti tutta la mia riconoscenza per quello che sei e per quanto sia una donna veramente speciale. Una donna che voglio che sia la madre di un piccolo Belli, un bambino che crescerà nell’amore, nel nostro amore”.

Salta l’ingresso di Delia Duran al GF Vip 6

Riguardo a Delia Duran, però, è giunto un inaspettato colpo di scena nelle ultime ore. Salta, infatti, almeno per il momento, l’ingresso nel Grande Fratello Vip 6, in qualità di concorrente, per la modella. La venezuelana era stata protagonista di alcuni battibecchi proprio con Soleil Sorge e c’era molta curiosità per l’arrivo di Delia nella casa più spiata d’Italia previsto per la puntata che sarà trasmetta in diretta lunedì 3 gennaio 2022. Come ha rivelato Deianira Marzano, Delia Duran è risultata positiva al Covid. Dunque dovrà attendere la sua completa guarigione prima di poter varcare la famosa porta rossa del loft di Cinecittà. “Delia Duran per ora non entrerà nella casa perché dovrà negativizzarsi dal Covid” – ha scritto l’esperta di gossip su Instagram – Peccato”. Ma al momento né lei né Alex Belli hanno commentato l’indiscrezione.

