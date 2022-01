Un viaggio a quattro zampe è una storia vera? Che razza è Bella? E altre curiosità

‘Un viaggio a quattro zampe’ è un film del 2019 tratto da un romanzo del 2018 scritto da W. Bruce Cameron.

Il nome del romanzo è ‘A Dog’s Way Home’ e ‘A Dog’s Way Home’ èanche il titolo originale del film, che in tutto il mondo è riuscito ad in cassare al box office quasi 81 milioni di dollari (a fronte di un budget da 18 milioni di dollari).

La storia racconta di un cane femmina – Bella – che è costretta a vivere numerose peripezie fino alla parte clou – quella del viaggio – che la vedrà percorrere 650 km in due anni e mezzo per raggiungere i suoi padroni.

Un viaggio a quattro zampe, curiosità

E sono tante le curiosità che potrebbero sopravvenire, durante la visione del film.

A partire dalla curiosità più classica, se il film è basato su una storia vera.

In realtà, per quanto siano molteplici le storie di cronaca che vedono cagnolini tornare a casa dopo un lungo peregrinare (e a volte anche gatti), ‘Un viaggio a quattro zampe’ non è basato su una storia vera.

Bella è solo un cane scelto per rappresentare questa storia “universale”.

Di che razza è Bella? Per certo non è un pitbull, come abbastanza palese – nonstante le accuse del “cattivo” del film (che vorrebbe far sì che Bella venga rinchiusa in un canile, giacché i pitbull sono illegali a Denver).

Da sottolneare infine come Bella sia un cane reale e non si tratta di un animale “CGI” (ovvero generato graficamente al computer): in questo caso possiamo dire che la presenza di un attore cane in ‘Un viaggio a quattro zampe’ è un dato di fatto e non un’offesa.

Sono invece CGI altri elementi nel film, come il puma incontrato da Bella durante il viaggio.

Bella dovrà affrontare grosse peripezie, che ci fanno temere per la sua incolumità, ma nonostante ciò W. Bruce Cameron – che è anche sceneggiatore del film – ha assicurato: “Sono stati commessi errori e tutto deve essere fatto per assicurarsi che quegli errori non si ripetano. Ma la ragione per cui American Humane certifica che nessun animale è stato ferito durante la realizzazione del film è che nessun animale è stato ferito durante la realizzazione del film”.

