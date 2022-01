Florence Pugh compie 26 anni: quali sono i film e le serie TV a cui ha partecipato?

Florence Pugh oggi, lunedì 3 gennaio 2022, compie 26 anni. L’attrice britannica, nata ad Oxford è stata protagonista nel 2021 per aver interpretato Yelena Bedova, ‘sorella’ di Natasha Romanoff, alias Black Widow nel Marvel Cinematic Universe. Florence è apparsa sia nel film dedicato al personaggio di Scarlett Johansson sia nella serie televisiva Hawkeye.

Florence in Lady Macbeth

L’esordio come attrice professionista, per Florence Pugh è giunto nel 2014, quando aveva 18 anni, in ‘The Falling’, film drammatico in cui ha recitato anche Maisie Williams. Due anni più tardi, l’attrice britannica è stata protagonista di ‘Lady Macbeth’, pellicola indipendente nella quale ha interpretato una giovane sposa che è divenuta violenta dichiarando di aver scelto quella parte proprio perché attratta da personaggi con motivazioni confuse. Grazie a questo ruolo, Florence Pugh ha ottenuto il British Independent Film Awards come miglior attrice. Nel 2018 ottiene la sua prima candidatura ai British Academy Film Awards nella sezione miglior stella emergente. Pugh, inoltre, ha preso parte in ‘King Lear’ accanto ad Anthony Hopkins. In seguito, l’inglese di Oxford ha intepretato Elizabeth de Burgh nel film ‘Outlaw King – Il re fuorilegge’.

Florence Pugh nei panni di Paige la wrestler

Nel 2019, Florence Pugh ha indossato i panni di Paige, wrestler professionista della WWE in una pellicola che ha raccontato l’inizio della carriera sul ring della lottatrice che conquistò il titolo femminile. Geoffrey Macnab di ‘The Independent’ ha promosso ed attribuito all’attrice il merito di essere “completamente convincente come wrestler”. Nello stesso anno il pubblico ha potuto ammirare la britannica in ‘Midsommar – Il villagio dei dannati’, un film horror. In seguito, ha interpretato Amy March nell’adattamento cinematografico ‘Piccole Donne’ diretto da Greta Gerwig. Grazie a questo ruolo ottenne la sua prima candidatura al Premio Oscar nella sezione miglior attrice non protagonista ai Critics’ Choice Awards e la seconda candidatura ai British Academy Film Awards.

La parte di Yelena Bedova

Nel 2021 Florence è approdata al Marvel Cinematic Universe vestendo i panni di Yelena Bedova nel film Black Widow, ambientato tra il post ‘Captain America – Civil War‘ e prima di ‘Avengers – Infinity War‘. Nella scena post credit, fu detto a Yelena che il responsabile della morte di Natasha era Clint Barton, alias Hawkeye e, per questo motivo, ha preso parte alla serie televisiva dedicata all’Avenger composta da sei episodi. Nel 2022 reciterà nel film thriller ‘Don’t Worry Darling’, diretto da Olivia Wilde.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui