Federica Panicucci è rifatta? Ecco com’è cambiata nel tempo

Federica Panicucci è senza dubbio una delle presentatrici televisive più apprezzate dal pubblico. Anche la conduzione di Capodanno in Musica, lo show andato in onda su Canale 5 durante la notte di San Silvestro (dove la Panicucci ha sfoggiato un abito rosso che non poteva non rubare l’occhio), ha riscosso un certo successo tra i telespettatori.

Tuttavia, non è raro che sul web emergano indiscrezioni sui suoi presunti “ritocchini” per apparire ancora bellissima e in splendida forma nonostante i 54 anni compiuti lo scorso ottobre.

Anche il noto TG satirico Striscia la Notizia ha voluto sottoporre la conduttrice di Cecina al simpatico Scanner Test per evidenziare quanto sia cambiata nel corso degli anni: il naso sarebbe stato “finemente lavorato” e il viso apparirebbe piuttosto tirato rispetto al passato.

Di seguito vi proponiamo alcune foto tratte da quel servizio (che potete ancora trovare sul TG satirico di Antonio Ricci).

Ma la Panicucci si è davvero rifatta? Non ci sono assolutamente conferme sugli eventuali “ritocchi” operati dalla presentatrice televisiva, che ha sempre sottolineato di non essersi mai sottoposta ad alcuna correzione in corsa: “Nemmeno una punturina”, aveva detto in alcune interviste, pur dicendosi favorevole ai ritocchi estetici.

Ma come fa la Panicucci ad avere ancora una forma talmente smagliante? Pare sia tutto merito di una corretta alimentazione e del fitness, un approccio salutista che ormai la conduttrice segue da tempo.

