Ecco chi è Alessio Vassallo – Età – Carriera e Vita privata dell’attore

Alessio Vassallo è un talentuoso attore siciliano divenuto noto negli anni per aver recitato in diverse fiction di successo e in molti film.

L’attore è nato il 10 Agosto 1983 a Palermo, manifestò la sua grande passione per la recitazione sin da quando era solo un bambino. Per anni ha recitato in teatro dopodiché è approdato sul piccolo schermo dove ha recitato in varie fiction che lo hanno reso noto al pubblico, tra queste: Il giovane Montalbano, I Medici, Le indagini di Lolita Lobosco, La concessione del telefono e molte altre ancora.

Gli ultimi film in cui ha recitato sono Sulla giostra e Notti in bianco, baci a colazione. Con il suo grande talento Alessio Vassallo continua a conquistare non poco successo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, per circa sette anni è stato legato sentimentalmente alla collega Lorena Cacciatore, i due erano andati anche a convivere. Dopo la fine della loro storia d’amore ha avuto una relazione con Francesca Barra. Ad oggi è fidanzato con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Ginevra Pisani, i due sono usciti allo scoperto da qualche settimana con un romantico e dolce post su Instagram.

Alessio Vassallo sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata che andrà in onda oggi, lunedì 3 gennaio 2022, su Rai Uno.

Sara Fonte

