L’Eredità 5 gennaio 2022, Andra indovina la parola alla ghigliottina: ecco qual è

Quest’oggi – 5 gennaio 2022 – è giunto al gioco finale de L’Eredità il “prof” Andrea.

Nella puntata del 4 gennaio 2022 il giovane campione è arrivato con 210.000 euro, diventati 13.125 dopo 4 dimezzamenti.

Queste sono le cinque parole indizio scelte dagli autori per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Italiano

Spalla

Ascolto

Lavorare

Zero.

Dopo un tempo di riflessione – ma prima del gong – Andrea ha scritto sul cartoncino la propria parola: Gruppo.

Ed è apparso abbastanza convinto della sua scelta, a partire da Spalla – riferendosi al Gruppo Spalla che è solito aprire i concerti.

Andrea ha così dato ulteriori spiegazioni, abbinandole alle parole scelte dagli autori.

E ve le proponiamo di seguito, confermandovi che è Gruppo la parola di oggi ed Andrea è riuscito a portarsi a casa 13.125 euro.

Gruppo d’Ascolto, per dare un giudizio critico ai programmi televisivi (Andrea in realtà ha fatto riferimento alla psicanalisi – pensando forse alla psicoterapia di gruppo).

Lavorare in Gruppo (come Andrea ha sottolineato non vorrebbe i suoi studenti facessero).

Zero è un Gruppo sanguigno.

E – infine – l’associazione di cui non era a conoscenza (anche per la giovane età, parliamo di un campione classe ’96): quella con Italiano.

Ed in tal senso ci aiuta Insinna che ci racconta come Gruppo Italiano sia il nome degli autori del brano del 1983 ‘Tropicana’

