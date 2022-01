Chi è Andrea Turino, nuova fiamma di Dayane Mello in vacanza con lei a Capodanno?

Ecco chi è Andrea Turino, nuova fiamma di Dayane Mello

L’amore fa di nuovo capolino nella vita di Dayane Mello, modella ex concorrente del GF Vip e de La Fazenda, versione brasiliana de La Fattoria. La bella brasiliana è stata immortalata a Milano da Whoopse in compagnia di Andrea Turino, con cui ha trascorso il Capodanno a St. Moritz.

Negli scatti i due si sono mostrati mano nella mano nel quadrilatero della Moda di Milano, scambiandosi baci bollenti e abbracci prima di risalire in auto per poi andare via.

Ma chi è esattamente Andrea Turino? Si tratta di un imprenditore originario di Caserta, città dell’azienda agricola di famiglia presso cui lavora. Tra le sue passioni, c’è quella della musica poiché fa il disk jockey. Tra le sue amicizie, spicca quella con Soleil Sorge, attualmente reclusa nella casa del GF Vip 6 nonché molto amica di Dayane. Turino e Mello si sono conosciuti lo scorso maggio in una vacanza tra amici in Costiera Amafitana. L’imprenditore pare che abbia conquistato la modella portandola su uno yacht da sogno, nel quale si sono concessi un romantico weekend. Pare che l’amore tra Dayane e Andrea vada a gonfie vele dopo aver trascorso il Capodanno insieme, in cui era presente anche la figlia di lei, Sofia.

