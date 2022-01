Chi è Massimiliano Ossini? Curiosità, biografia e vita privata

Ne abbiamo scritto in occasione della sua presenza come protagonista (come concorrente) de ‘I Soliti Ignoti’, l’11 dicembre 2020.

Parliamo di Massimiliano Ossini, conduttore nato a Napoli ma ascolano d’adozione (come vedremo in seguito).

Ma chi è Massimiliano Ossini (di cui proponiamo la foto proprio tratta da quella puntata speciale de ‘I Soliti Ignoti’?)

Classe ’78, ha iniziato a lavorare in televisione nella prima metà dei duemila conducendo Disney Club – storico contenitore per bambini del pomeriggio della Rai – fino al 2006, anno di chiusura del programma (in onda ininterrottamente dal 1991).

In precedenza, per lui, esperienze nell’ambito della pubblicità dopo aver conseguito una laurea in Scienze della Comunicazione a Milano (dopo la maturità scientifica ottenuta nel 1997).

In seguito ha condotto diversi programmi per “grandi”: ‘Linea verde’ a fianco del noto cuoco Gianfranco Vissani, ‘Linea bianca’ (una sorta di spin off invernale del succitato Linea verde), ‘Mezzogiorno in famiglia’ e ‘Unomattina Estate’.

Ha frattanto avuto esperienze teatrali, apprendiamo dalla sua pagina Wikipedia, avendo recitato nel 2000 in un Cyrano de Bergerac.

Ricordiamo inoltre come abbia partecipato (e vinto) la prima edizione di Notti sul ghiaccio, talent show in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Alla fine del 2020, gli è stato insignito il ruolo di Cavaliere della Repubblica per il proprio ruolo di “divulgatore del territorio”.

Merito dei suoi tanti libri, tra cui ‘Kalipè – A passo d’uomo’. E proprio ‘Kalipè – A passo d’uomo’ è il nome del programma che conduce su Rai 2 a partire dal 29 dicembre del 2021.

Vita privata Massimiliano Ossini: chi è la moglie e chi sono i figli?

Nato a Napoli, gli si attribuisce una “ascolanità” d’adozione per il matrimonio con l’imprenditrice ascolana Laura Gabrielli – con cui ha tre figli: Carlotta (che studia a Londra), Melissa e Giovanni.

Il suo rapporto col capoluogo marchigiano, d’altra parte, è tale che Ossini è un grande tifoso dell’Ascoli Calcio – attualmente in serie B

(Articolo pubblicato l’11 dicembre 2020, rivisto e ripubblicato il 5 gennaio 2022)

