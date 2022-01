L’Eredità 7 gennaio 2022, Valeria alla seconda ghigliottina indovina la parola: ecco quale

Quest’oggi è arrivata al gioco finale de L’Eredità la campionessa Valeria, alla seconda ghigliottina consecutiva.

Nella puntata del 7 gennaio 2022, Valeria si è presentata con bottino iniziale di 18o00o euro, diventato poi di 22.500 a seguito di alcuni dimezzamenti (tre, per la precisione).

Queste sono le parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Inverno

Occhi

Soffiare

Fiorentina

Padella.

Poco prima del gong, Valeria ha scritto la sua parola – scelta al posto di Fuoco: Brace.

Ed era in effetti Brace la parola misteriosa.

Ecco le spiegazioni, date quest’oggi in collaborazione dal padrone di casa Insinna e dalla campionessa (vincente):

Brace d’Inverno per scaldare le case dove non ci sono altri riscaldamenti (ma in realtà si tratta di una citazione: “brace d’inverno i capelli tuoi dove il mio cuore brucia”, scriveva Stephen King).

Occhi di Brace, come Caronte (anche in questo caso, una citazione: “Caron dimonio con occhi di bragia”, scriveva Dante nella sua Divina Commedia).

Soffiare sulla Brace per mantenerla viva.

Fiorentina alla Brace.

Dalla Padella alla Brace, come il noto detto.

