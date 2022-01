Addio al Batman di Affleck e Superman di Cavill? Ecco i piani della DC

Nell’universo dei cinecomics, sponda DC, è da tempo che ci si pone l’interrogativo riguardante il futuro di Ben Affleck nei panni di Batman ed Henry Cavill in veste di Superman. Per quanto riguarda ‘il pipistrello di Gotham’ sta crescendo l’attesa per vedere il film con protagonista Robert Pattinson, mentre per quel che concerne l’uomo di acciaio di Krypton, l’attore britannico ha più volte fatto intendere di non voler appendere il mantello al chiodo, come sottolineato, inoltre, a Vanity Fair.

Il successo degli Avengers

Di recente, è uscito nei cinema l’ultimo film targato Marvel, ‘Spider Man: No Way Home’ che, soltanto in Italia ha superato i 20 milioni. La casa editrice ‘rossa’ sta continuando con il suo universo cominciato nel 2008 con ‘Iron Man’, non ha intenzione di cedere e, anzi, raddoppia inserendo il concetto di Multiverso come dimostrato, nella pellicola con protagonista Tom Holland. Il successo degli Avengers appare incontrastabile, ma la DC sta lavorando per preparare le contromosse e potrebbe affidare un ruolo primario al proprio universo al Flash di Ezra Miller.

Le indiscrezioni di TMZ

Stando alle indiscrezioni raccolte da TMZ, nel film con protagonista il velocista scarlatto, non verrebbero più presi in considerazione né Ben Affleck nei panni di Batman né Henry Cavill nelle vesti di Superman, se non attraverso delle immagini di repertorio. Il film che esordirà, ad ora, il 22 novembre 2002 diretto da Andres Muschietti nelle sale potrebbe segnare un nuovo volto per la Justice League. Un’ipotesi che si starebbe prendendo in considerazione riguarderebbe la sostituzione di Superman con Supergirl interpretata da Sasha Calle e l’intenzione sarebbe quella di dare una svolta rispetto a quanto visto sin qui con le pellicole di Zack Snyder.

Henry Cavill, presente su Netflix con la seconda stagione di ‘The Witcher‘, non avrebbe intenzione di perdere la speranza ma potrebbe consolarsi con un nuovo ruolo, ovvero James Bond, come erede di Daniel Craig.

Il ritorno di Michael Keaton

Una delle notizie ufficiali e confermate riguarda, per quanto riguarda l’universo DC, il ritorno del Batman di Michael Keaton dopo tre decenni. Il suo personaggio non sarà un caso isolato ma ricomparirà anche in ‘Batgirl‘ con Leslie Grace.

Uno degli interrogativi riguarda anche la Wonder Woman di Gal Gadot. Ancora non vi è una certezza se l’attrice israeliana sarà presente nel film di Flash ma i fan ci credono.

Tante indiscrezioni sin qui. Bisogna realmente comprendere come intenderà rispondere la DC al successo dell’universo Marvel.

