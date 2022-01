Belen Rodriguez single si starebbe frequentando con il suo ex Lavezzi? (Scoop)

La bella showgirl argentina sarebbe da poco single e pare che stia frequentando (in amicizia) il suo ex El Pocho Lavezzi

Tengono banco le voci di crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì nata 7 mesi fa. A quanto pare, i due si sarebbero lasciati poco prima di Natale, per l’esattezza sarebbe stata proprio la bella argentina a voler chiudere con Spinalbese. Attualemente, il cuore di Belen pare non avere proprio pace e stando agli ultimi scoop di Alessandro Rosica, la donna si starebbe frequentando in amicizia con un suo ex fidanzato: Ezequiel Lavezzi

Belen Rodriguez e Lavezzi insieme?

“Belen si starebbe rivedendo con il suo ex El pocho Lavezzi in Uruguay” ha esordito così Alessandro Rosica con un post su Instagram, ricordando che i due sono rimasti amici nonostante il flirt. “Se Belen è finalmente single e felice, dall’altra parte però Lavezzi è impegnato e non sarebbe facile coincidere il tutto perché c’è spesso la sua fidanzata vicino. Non sarebbe infatto la prima volta che il pocho tradirebbe le sue compagne” ha poi proseguito il blogger.

Rosica ha inoltre rivelato che Belen ed Ezquiel Lavezzi si sarebbero allontanti da occhi indiscreti per trascorrere un qualche giorno in compagnia dei loro rispettivi amici. A quanto pare, però, i due vivono parecchio distanti ma coglierebbero comunque l’occasione per vedersi.

Chi è Natalia Borges, fidanzata di Ezequiel Lavezzi?

Natalia Borges è una modella brasiliana ed è l’attuale compagna del calciatore Ezequiel Lavezzi. Tra i due si è riaccesa la fiamma proprio a dicembre 2021 e a confermarlo è stata proprio la stessa modella su Instagram: ” “Che vita sarebbe senza la persona che ami“. Pochi mesi fa, la stessa Natalia aveva annunciato la chiusura con il calciatore argentino.

