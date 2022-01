Cotto e Mangiato ricetta del 10 gennaio 2021: carciofi al forno

Le vacanze natalizie sono ormai un ricordo. È ora quindi di riprendere la sana alimentazione, e ci pensa Tessa a proporre le ricette migliori, sane ed equilibrate. Quella di oggi è a base di verdure. Propone infatti dei carciofi al forno, che si preparano come fossero fritti ma anziché passarli in padella la cottura si ultima appunto in forno.

La ricetta

Gli ingredienti per preparare questa ricetta sono:

4 carciofi

Olive

Pepe

Olio

3 uova

Pangrattato

Formaggio grattugiato

Procedimento

Per prima cosa pulisci i carciofi. Puoi decidere sia di lessarli sia di passarli in pentola a pressione per essere più rapido. Tessa propone la versione lessata, appena dieci minuti in acqua bollente. Mentre cuociono, sbatti le uova e aggiungi sale e pepe. In un piatto mescolare Pangrattato e formaggio grattugiato (che se non ti piace puoi comunque evitare). Quando i carciofi saranno pronti falli prima raffreddare. Poi passarli prima nell’uovo e in ultimo nel Pangrattato. Sistema nei cocci o nelle teglie come preferisci e metti in forno a 180 gradi per almeno una ventina di minuti circa (il tempo che si dorano). Quando saranno pronti sforna e decora con qualche oliva denocciolata qua e là. Ed ecco che la prima ricetta della settimana è cotta e mangiata.

