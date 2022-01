Cosa farà Pierpaolo Petrelli dopo Domenica In? Le parole dell’ex GF Vip

Pierpaolo Pretelli è uno dei volti nuovi dell’edizione di quest’anno del programma ‘Domenica In’. L’ex partecipante del ‘Grande Fratello Vip 5′ e di ‘Tale e Quale Show’ sta dimostrando una versatilità all’interno del mondo dello spettacolo dopo essere stato anche velino per ‘Striscia la Notizia’. Cantare, ballare, intrattenere: il fidanzato di Giulia Salemi sembra trovarsi a suo agio in televisione. Nella trasmissione targata Rai Pretelli si rende protagonista affiancando Mara Venier in alcuni momenti.

Le parole di Pierpaolo Pretelli

Intervistato dal settimanale Tele Sette Pierpaolo Pretelli ha parlato dei suoi sogni lavorativi oltre alla televisione, affermando: “Mi piacerebbe condurre un programma in radio. Il mio idolo è Fiorello. Amo l’intrattenimento leggero, il varietà come si faceva una volta”.

Proprio Mara Venier ha voluto fortemente puntare sull’ex GF Vip colpita dal talento del ragazzo lucano in campo artistico. Si può notare, nel corso di ‘Domenica In’ come fra la conduttrice ed il materano via sia una certa complicità e sintonia professionale. Su Mara, Pretelli ha avuto parole di elogio, stima ed affetto: “Mara Venier è una grande professionista, con un cuore immenso. Lavorare con lei è un divertimento unico. Dopo Tale e Quale Show sono stato invitato a Domenica In. Ero emozionato, ma Mara mi ha fatto subito sentire a casa e tra noi è scattato un gran feeling”.

Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi: “E’ una forza della natura”

A livello sentimentale, Pierpaolo Pretelli ha vissuto un 2021 magico confermato in avvio di 2022. Il lucano ha iniziato una storia d’amore all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5′ con Giulia Salemi e la loro relazione sta proseguendo a gonfie vele anche all’esterno. I due appaiono sempre più innamorati. La coppia formata dall’italo-persiana e dall’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ si sta dimostrando solida e soprattutto vera. Nel coro dell’intervista Pierpaolo ha ammesso che da quando l’influencer che ha condiviso con lui l’esperienza nel reality show, è nella sua vita tutto ha un’energia speciale. Poi Pierpaolo Pretelli ha anche aggiunto: “Giulia è una forza della natura, bellissima, dolce, simpatica e ha legato subito con la mia famiglia”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui