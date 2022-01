Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 10 al 14 gennaio 2022: Virginia svela a Rossella i segreti di Riccardo

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 10 al 14 gennaio 2022.

Nella puntata di lunedì 10 gennaio 2022, Riccardo e Rossella sembrano essersi riavvicinati, ma proprio quando tra loro le divergenze sembrano appianate, Virginia svelerà a Rossella un segreto sul passato del dottore. Bianca è triste per l’assenza della madre, mentre Nunzio non si impegna con il suo lavoro ai Cantieri. Guido prova un forte imbarazzo nell’assistere a un momento intimo tra Giancarlo e Silvia.

Nella puntata di martedì 11 gennaio 2022, Rossella e Riccardo devono fare i conti con un nuovo inaspettato imprevisto. Franco è fortemente stressato per Bianca, che sente la mancanza di Angela e Nunzio che non prende sul serio il suo nuovo lavoro ai Cantieri. Il comportamento del ragazzo mette in difficoltà Boschi con Roberto Ferri. L’atteggiamento di Guido porta Silvia a credere che il cugino non nutra affatto simpatia per Giancarlo.

Nella puntata di mercoledì 12 gennaio 2022, Rossella trova conforto da qualcuno di inaspettato, ma Virginia è ancora una volta in agguato. Mentre Clara, nonostante i problemi, sembra decisa a voltare pagina, Patrizio non riesce a dimenticarla. Dopo essere stato ripreso da Franco e Roberto, Nunzio decide di impegnarsi nel suo lavoro.

Nella puntata di giovedì 13 gennaio 2022, Roberto e Lara sono sempre più vicini, mentre Marina erca di dare il suo sostegno a Fabrizio, ancora nei guai con il pastificio Rosato. Rossella, dopo il confronto con Virginia, si sente sopraffatta e Riccardo insiste affinchè le due chiariscano. Clara riceve una proposta che la mette in difficoltà.

Nella puntata di venerdì 14 gennaio 2022, Patrizio fa sempre più fatica a resistere alle provocazioni di Alberto. Dopo aver scelto la via dell’onestà riguardo il suo pastificio, Fabrizio deve fare i conto con le ripercussioni della sua scelta. Samuel cerca di riavvicinarsi a Speranza, ma la ragazza è ormai in totale confusione.

Maria Rita Gagliardi

