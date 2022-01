Chi è Angelina Lacour, la fidanzata di Sfera Ebbasta?

Ecco chi è Angelina Lacour, la compagna da cui Sfera Ebbasta aspetta un bebé

In questa ultime ore, Sfera Ebbasta ha annunciato tramite Instagram che diventerà papà, pubblicando uno scatto assieme alla compagna incinta Angelina Lacour. Ma chi è esattamente la bella Angelina?

Nata in Argentina il 31 maggio 1995, Angelina Lacour lavora come modella e si mantiene in forma grazie a diverse attività sportive. Infatti, proviene da una famiglia molto sportiva: sua madre ha praticato nuoto sincronizzato a livello agonistico e suo padre è stato un pugile dilettante. Quindi, lo sport e la salute sano hanno sempre fatto parte della vita di Angelina: pratica diversi workout con pesi oppure esercizi cardio. Ha iniziato a lavorare come modella per diversi brand famosi di abbigliamento e accessori, gallerie d’arte e aziende di lusso. Ha realizzato diversi shooting con fotografi in giro per l’Europa, spostandosi frequentemente in città come Parigi, Ibiza e Milano. Nel tempo libero, ama molto cucinare o praticare attività fisica.

Quando ha conosciuto Sfera Ebbasta?

Angelina Lacourt ha conosciuto Sfera Ebbasta in una delle sue tappe lavorative ad Ibiza nel 2019. Dopo la fine della storia d’amore con l’influencer Taylor Mega, il rapper e la bella Angelina si sono innamorati per poi andare a convivere insieme a Milano. A luglio 2022 diventeranno genitori.

