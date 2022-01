“Che brutto str**zo, non te la perdono”: Katia Ricciarelli è una furia. Cosa è successo?

Dopo alcuni giorni nei quali Katia Ricciarelli era apparsa più serena e calma all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, nella serata di ieri, mercoledì 12 gennaio 2022, la soprano ha avuto una discussione accesa con Davide Silvestri e Barù. Nel dettaglio, a far saltare i nervi alla cantante lirica è stato l’attore che, nei passati giorni aveva messo in guardia la compagna d’avventura nel reality show riguardo ai suoi ‘scivoloni’, specie in seguito a quanto accaduto con Lucrezia Selassié. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, mentre scherzava con Barù ha dato della ‘vecchietta’ a Ricciarelli.

La replica di Katia Ricciarelli

La reazione di Katia non si è fatta attendere: ha perso le staffe: “Mi ha dato della vecchietta? Che brutto st****o! Maleducato, questa non te la perdono, te lo giuro. Io non vi ho mai detto nulla di offensivo. Non mi interessa se stai giocando, io sono seria e non posso perdonarti. Sono disgustata mi fa schifo questa robaccia. Ho più anni di voi e me ne vanto! Non devi scherzare con me, perché altrimenti io ti dico che sei un nano”.

Katia Ricciarelli rincara la dose

Ma la cantante lirica e concorrente del GF Vip 6 non si è fermata e ha rincarato la dose, minacciando di schiaffeggiare Davide: “La prossima volta che me lo dici ti giuro che ti tiro uno schiaffo. E tu Barù con me hai spesso la lingua lunga e questo non mi piace. Non le voglio più le scuse, bisogna stare attenti a quello che si dice. Avete esagerato e oltrepassato il limite. State attenti a come parlate, non posso offendervi adesso, ma almeno fatemi essere addolorata. Siamo davanti a milioni di persone diamo il bell’esempio. Lasciatemi andare a letto a piangere e basta. Hai rotto il nostro rapporto con questa ca**ata che hai fatto. Ci sono rimasta molto male – ha chiosato Katia Ricciarelli – sono sincera. Non lo dico per me, per tutti, le persone non vanno offese. Qui dentro mi hanno dato della cattiva, strega e insoddisfatta, adesso pure che rompo e che sono vecchietta. Ho il magone e voglio stare da sola andatevene. Sto male per tanti motivi e voi infierite chiamandomi vecchia

