Chi sono Sole e Celeste, le figlie di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi?

Dopo dieci anni insieme, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno comunicato ufficialmente la loro separazione. La celebre showgirl e l’amministratore delegato della famosissima casa di moda di famiglia hanno infatti deciso di prendere strade diverse.

In una nota all’ANSA, Trussardi e Hunziker hanno sottolineato di volersi impegnare “a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine“.

“La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato“, hanno poi aggiunto. Ma chi sono le figlie di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi?

Oltre ad Aurora Ramazzotti, nata il 5 dicembre 1996 e figlia della showgirl e di Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker ha altre due figlie, Sole e Celeste, venute alla luce dal matrimonio con Trussardi. Sole Trussardi è nata nel 2013, mentre Celeste è venuta al mondo due anni più tardi.

La stessa Michelle Hunziker ha affermato in alcune interviste che Sole spicca per timidezza e sensibilità, mentre Celeste appare coraggiosa e allegra. Dal punto di vista dei dettagli estetici, sia Sole che Celeste hanno i capelli biondi e gli occhi azzurri. Chiaramente, data la tenera età, non si conoscono molti aspetti privati di Sole e Celeste, anche perché la madre e il padre preservano adeguatamente e doverosamente la loro privacy.

In seguito alla separazione con Tomaso Trussardi, le due bambine vivranno con la madre e potranno ritrovare la serenità anche grazie alla compagnia di Aurora, con cui hanno un ottimo rapporto.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui