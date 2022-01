Ecco chi è Ottavia Fusco – Età – Carriera e Vita privata dell’attrice e cantante

Ottavia Fusco è un’attrice e cantante di teatro, tanti i successi conquistati nel corso della sua lunga e stimata carriera. In passato ha condotto diversi programmi radiofonici per la Rai, per poi dedicarsi alla sua più grande passione, il teatro.

La nota attrice e cantante è nata il 19 gennaio 1967 ad Asti. Sin da giovanissima si è appassionata al mondo dello spettacolo. Iniziò a frequentare corsi di recitazione subito dopo il diploma conseguito al liceo Scientifico. Grazie al suo talento si fa subito notare e inizia a condurre varie trasmissioni radiofoniche in Rai, tra queste La Coppa del Jazz.

Nel corso della sua carriera Ottavia Fusco ha preso parte a diverse opere di Shakespeare in chiave moderna, tra queste Un travestimento shakespeariano e Macbeth Remix. In passato è approdata anche al cinema nei panni di protagonista nei film Ti amo Maria e Biuti Quin Olivia. L’abbiamo vista anche nei panni di regista nel film Nella buona e nella cattiva sorte.

L’attrice e cantante è stata ospite nel 2008 al Festival di Sanremo, per ben due volte ha provato a partecipare alla famosa kermesse musicale ma entrambe le volte è stata scartata.

Per quanto riguarda la sua vita privata in passato è stata sposata con il regista e sceneggiatore Pasquale Squitieri, dal loro amore non sono nati dei figli, l’attrice è rimasta vedova nel 2017.

Ottavia Fusco sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata che andrà in onda oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, su Rai Uno.

