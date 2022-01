Single ma non troppo: trama, trailer e curiosità sulla commedia sentimentale

Questa sera, alle ore 21:25, su Rai 1, andrà in onda in prima visione il film commedia sentimentale “Single ma non troppo”, diretto dal regista Christian Ditter. Nel cast della pellicola troviamo l’attrice Dakota Johnson, famosa soprattutto per l’interpretazione di Anastasia Steele nella trilogia di “50 sfumature di grigio”, ma anche altre attrici famose come Alison Brie, Leslie Mann e Rebel Wilson.

Il film, uscito nel 2016, ha riscosso un certo successo, anche se in pochi sanno che è tratto da un romanzo, How to be Single (arrivato in Italia con lo stesso titolo del film, ndr), scritto dalla famosa autrice di commedie Liz Tuccillo e pubblicato nel 2008. Fin da subito il romanzo avrebbe dovuto avere una trasposizione cinematografica, affidata alla direzione di Drew Barrymore. Tuttavia una serie di problematiche ha fatto slittare tutto al 2014, anno in cui sono stati avviati i primi casting.

Alla fine, come detto, Single ma non troppo si è rivelato un buon successo, tanto da essere citata tra le commedie più brillanti del 2016. Il film ha incassato circa 100 milioni in tutto il mondo a fronte di un budget di circa 38 milioni di dollari. Ma qual è la trama di questa pellicola?

Alice è da poco arrivata a New York con la voglia di scoprirsi meglio, tanto da optare per una pausa con il suo fidanzato Josh. Nella “Grande Mela” trova ospitalità da sua sorella Meg e inizia a lavorare come assistente legale. Farà presto amicizia con Robin, una sua collega, che la spinge verso una vita fatta di serate e avventure notturne. Alice, dopo poco, sembra convinta a voler tornare con Josh, ma il suo ex ormai è impegnato in un’altra relazione: uno scenario inaspettato, ma che le consentirà di approfondire la scoperta di sé stessa.

