L’Eredità 31 gennaio 2022, Enrico alla prima Ghigliottina indovina la parola: ecco qual era

Nella puntata di lunedì 31 gennaio 2022, a presentarsi al gioco finale del quiz condotto da Flavio Insinna è il neo-campone Enrico.

Presentatosi alla Ghigliottina con 110.000 euro, dopo tre dimezzamenti si è trovato a concorrere per 13.750 euro.

Il campione s’è quindi trovato con le seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Mare

Notte

Perdere

Padrone

Verbo.

Al termine del canonico minuto, Enrico ha scritto la sua parola, ispirato particolarmente da Padrone.

E così la parola scelta da Enrico è stata Voce – facendo riferimento alla Voce del Padrone, nota casa discografica con un cagnolino come logo – e la sua intuizione s’è rivelata di fatti vincente.

Ecco le spiegazioni di quest’oggi:

Voce del Mare, è un riferimento alle parole scritte da Eugenio Montale in Ossi di Seppia.

Voce della Notte è un libro di Rafik Schami (ma non siamo certi sia questo il riferimento scelto dagli autori).

Perdere la Voce, può capitare abbastanza spesso – magari urlando o a causa dell’umidità

Voce del Padrone, è legato alla spiegazione già data poc’anzi (ma è anche un album di Franco Battiato con ‘Centro di gravità permanente’, per citare una delle tracce più fortunata).

Voce del Verbo, come si suole dire quando si cita l’infinito di un verbo.

