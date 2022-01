Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022: Chiara dipendente dalla cocaina, Marina incerta sul suo futuro sentimentale

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022.

Nella puntata di lunedì 31 gennaio 2022, Chiara, sotto pressione perché deve decidere se accettare la proposta ricevuta da Roberto e Filippo, Chiara cerca conforto in Nunzio. Marina ha un sofferto confronto con Fabrizio e decide di metterlo davanti a una difficile scelta. Silvia, ancora con la caviglia dolorante per l’incidente domestico che l’ha vista suo malgrado protagonista, accetta l’offerta di aiuto di Giancarlo.

Nella puntata di martedì 1 febbraio 2022, mentre Marina vive un dissidio interiore per la sua vita sentimentale, Roberto sembra sempre più deciso a voler ricostruire il suo rapporto con lei. Franco è preoccupato per Bianca. Nunzio e Chiara trascorrono insieme una serata che inaspettatamente li allontana. Rossella, dopo un nuovo momento di tensione con la madre per via di Giancarlo, si confida con Ornella sulla sua relazione con Riccardo.

Nella puntata di mercoledì 2 febbraio 2022, Chiara è sempre più in balia della dipendenza dalla cocaina. Marina, tentata dall’appello Roberto, deve decidere se assecondare il proprio istinto e tornare con lui o restare accanto a Fabrizio ed aiutarlo a superare il difficile momento che sta vivendo, Mariella, preoccupata dagli eccessivi cambiamenti che Sarti sta imponendo a Sasà, finisce per dare all’amico il consiglio sbagliato.

Nella puntata di giovedì 3 febbraio 2022, Alberto, prendendo spunto da un caso a cui sta lavorando Niko, prende una decisione importante. Bianca, arrabbiata per un’interrogazione andata male e per la lontananza di Angela, si scontra apertamente con Katia. Bice e Mariella hanno opinioni diverse riguardo il comportamento di Salvatore, che sembra intenzionato ad incontrare la persona con cui sta chattando.

Nella puntata di venerdì 4 febbraio 2022, Giulia intuisce il motivo della permanenza di Katia a Napoli. Chiara, dipendente dalla cocaina, rischia di essere scoperta. Alberto sembra voler sinceramente cambiare atteggiamento con Clara, alimentando la confusione della ex. Accantonata la sfida a scacchi, Renato e Raffaele trovano altro su cui scontrarsi.

Maria Rita Gagliardi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui