Cotto e mangiato ricetta del 4 febbraio 2022: torta di noci

Non potevamo non concludere la settimana gastronomica con un dolce. La simpatica Tessa ne prepara uno con la frutta secca tipica del periodo invernale, obbrobrio la noce. Si tratta di una semplicissima torta di noci.

La ricetta

Per preparare questa ricetta avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

270 grammi di noci

4 uova

200 zucchero

100 burro

Mezzo bicchiere latte

50 amido mais

150 grammi di farina

Lievito

Bagna a base di acqua e zucchero

PProcedimento

Sguscia le noci e tritale. Metà devono essere tritate molto finemente, l’altra metta grossolanamente. In una ciotola lavora le uova con lo zucchero e aggiungi le joci tritate finemente. Accorpa il burro fuso e il latte e continua a lavorare. A questo punto adagio versa prima la farina e poi il mais. In ultimo va messo il lievito. Quando avrai il classico composto a nastro versa in una taglia foderata con della carta forno. Metti in forno preriscaldato a 170 gradi per 40-45 minuti. Quando sarà cotta sforna e metti su un piatto da portata. Fai leggermente raffreddare dopodiché spennella con la bagna in precedenza realizzata con acqua e zucchero. Versa a cascata la granella di noci lasciata da parte (quella tritate grossolanamente). Ed ecco che la tua torta è pronta per essere servita, come ogni volta quindi Cotta e Mangiata.

