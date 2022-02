Lea, un nuovo giorno: quali sono i personaggi e il cast della serie di Rai 1?

Prende il via oggi, martedì 8 febbraio, la nuova fiction di Rai 1 intitolata ‘Lea, un nuovo giorno’. Si tratta di un medical drama incentrato sulle vicende di Lea, l’infermiera di pediatria interpretata da Anna Valle che torna al lavoro all’ospedale di Ferrara dopo aver passato l’ultimo anno in aspettativa.

Nonostante la perdita del suo bimbo all’ottavo mese di gravidanza e un matrimonio andato in rovina, Lea è riuscita a fare in modo che il dolore provato si trasformasse in totale empatia verso pazienti e familiari. Lavorare al fianco del suo ex marito Marco non sarà affatto semplice, ma nella sua vita si palesa Arturo, affascinante musicista e padre di una delle piccole pazienti, interpretato da Mehmet Günsür.

Oltre a Mehmet Günsür e Lea Castelli, fa parte della fiction di Rai 1 anche Giorgio Pasotti, che veste i panni di Marco Colomba, chirurgo ed ex marito di Lea. Troviamo inoltre Eleonora Giovanardi, che interpreta invece Anna Galgano, nuova compagna di Marco, e Daniela Morozzi, che impersona invece Rosa Nibbi, caposala del reparto di pediatria. Il marito di Rosa, Donato, è invece interpretato da Jerry Mastrodomenico.

Sono in tutto otto gli episodi di ‘Lea, un nuovo giorno’, che andrà in onda per quattro martedì consecutivi (due episodi a puntata), sempre su Rai 1.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui