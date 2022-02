Cotto e Mangiato ricetta 8 febbraio 2022: sformatini con zucca e piselli

Amanti delle ricette a base di verdura, ma gustose e semplici da preparare? Come sempre anche oggi ci pensa Tessa Gelisio a darci un’idea per cambiare il nostro pranzo e la nostra cena. Nella ricetta di oggi vediamo come si fanno gli sformati con zucca e piselli. Ecco come si prepara.

La ricetta

Per preparare questi semplici sformati avrai bisogno di questa ricetta:

250 grammi di zucca

100 grammi di spinaci

Olio e aglio

100 ml di latte

80 grammi di farina

80 grammi di burro

6 uova

Pangrattato

Procedimento

Taglia la zucca a tocchetti e cuoci a vapore o lessa in acqua bollente. Intanto prepara gli spinaci: soffriggere olio e aglio in padella e aggiungi gli spinaci. Quando saranno pronti metti in una ciotola. Una volta pronta la zucca aggiungi anche questa. Ora fai la besciamella: scalda il latte in un pentolino, poi fondi burro e farina insieme quindi aggiungi il latte a filo. Una volta pronta anche la besciamella aggiungi a zucca e spinaci. Versate anche le sei uova e il formaggio grattugiato a piacere. Mixa tutto per bene. Prendi degli stampini alluminio, olea e poi metti il Pangrattato. Versa il composto a base di zucca e spinaci e metti in un ruoto pieno per due terzi d’acqua. Cuoci in forno a 180 gradi per almeno 30 minuti.

