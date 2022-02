Il principe cerca moglie: come finisce? Come si chiama il sequel? Trama e curiosità

Questa sera, alle ore 21:20, su Italia 1, andrà in onda il film ‘Il Principe cerca moglie’, uscito nel 1988 e diretto da John Landis. La commedia, costata in tutto 39 milioni di dollari, si rivelò un vero e proprio successone, tanto da arrivare ad avere un incasso globale di oltre 288 milioni di dollari.

Merito anche delle straordinarie interpretazioni di Eddie Murphy e Arsenio Hall, che nel film vestono i panni del principe Akeem e del suo amico e servitore Semmi. Akeem, principe di Zamunda, ha appena compiuto 21 anni e non vuole accettare il matrimonio organizzato dai suoi genitori con una donna che non conosce e per cui non prova nulla.

Desideroso di andare alla ricerca del vero amore, Akeem vola a New York con Semmi, precisamente nel Queens, il quartiere più povero e malfamato della Grande Mela. Da qui partiranno una serie di (dis)avventure, a cominciare dal lavoro nel fast food di Cleo McDowell, fino ad arrivare all’incontro con sua figlia, Lisa: tra lei e Akeem scatterà presto la scintilla, ma non tutto andrà per il verso giusto.

Fortunatamente, alla fine del film (allerta spoiler!) Lisa accetta di sposare Akeem e i due celebrano le loro nozze nel regno di Zamunda, dopo aver convinto anche il sovrano Joffy Joffer, padre del principe.

Nel 2021 è uscito il sequel di ‘Il Principe cerca moglie’, intitolato ‘Il Principe cerca figlio’, con regista Craig Brewer. Nel cast compaiono molti degli attori che hanno preso parte al film del 1988: oltre ad Eddie Murphy e Arsenio Hall, ci sono Shari Headley (Lisa), James Earl Jones (re Joffy Joffer), John Amos (Cleo McDowell) e Louie Anderson (Maurice), quest’ultimo venuto a mancare qualche settimana fa per un linfoma.

Il sequel non ha ottenuto un grande successo e ha ricevuto generalmente recensioni piuttosto negative.

