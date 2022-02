GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 36: “Alexman torna in casa. Siete felici?”

Alexman torna in casa siete felici? Assurdo come quest’anno le regole non esistano: cioè Alexman, squalificato, non solo va in studio ed è sempre protagonista, in più lo fanno rientrare in casa per qualche giorno addirittura – forse per qualche settimana. Io fossi negli squalificati degli altri anni, sarei nera, ma nera che più nera non si può!

Comunque Delia prima finalista, tutti a votarla per fare un torto a Soledad, e invece sono diventate amiche forever: beccateve pure questa. Ma io trovo davvero tutto così surreale che a volte perdo il filo. Mo sono amiche quindi Alexman potrà esaudire il suo sogno dell’amore condiviso?

Diciamo che in questo televoto forse Delia era davvero la meno peggio. Katia dovrebbe essere fuori da tempo, Manila e Davide hanno appoggiato cose che per me sono inqualificabili e quindi Delia anche se è fake è la meno peggio.

Lulù mi farebbe impazzire lo ammetto e sono grata di non doverci vivere 24oresu24 ma è innegabile che sia uno dei personaggi più forti di questa edizione e anche se non è la mia preferita non mi stupirebbe se vincesse il programma. Ma ci rendiamo conto che una star internazionale come Cardi B l’ha ripostata su Twitter? Pazzesco.

Alessandro davvero too much, non è possibile che come beve un bicchiere di vino ha delle reazioni così aggressive nei confronti di Sophie. Nell’ultima litigata le ha detto che oltre a sculettare e provocare non sa fare altro, ma che davvero? E lei ancora lì a giustificarlo… Sto ragazzo ha dei momenti di rabbia esagerati, per cavolate poi, pensa se succede qualcosa di serio… Poi assurdo come questa coppia passi dal dirsi di ogni, a dire che pensano al matrimonio e al nome per i loro figli, dopo due mesi che si conoscono.

Al televoto ci sono Antonio, Gianluca e Kabir, e io salverei Antonio che sul finire della puntata ci ha regalato del gran bel trash. Gianluca col quale ha passato tutta la settimana, col quale dorme insieme e che con lui ha sparlato della coppia Alessandro e Sophie lo ha nominato e lui si è arrabbiato tantissimo e ha ragione! Poi si è messo in mezzo Basciano per difendere l’amico ed è scoppiata una lite meravigliosa in cui Alessandro ha detto “parla quando avrai fatto la mia strada, scemo” e Antonio che risponde “ma quale strada che hai 30anni!”

Dai su salviamo il trash ragazzi!

Per oggi è tutto, alla prossima baci velenosi

