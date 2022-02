Comica sviene sul palco mentre ironizza sui vaccini: cosa le è successo? – VIDEO

Quando i suoi fan l’hanno vista precipitare sul palco hanno pensato ad una delle sue performance divertenti. Stavolta, invece, quello di Heather McDonald non era uno dei suoi classici sketch.

Come riporta anche TMZ, l’artista – famosa specialmente per le sue comparse nella serie Chelsea Lately – si è improvvisamente accasciata nel bel mezzo del suo spettacolo comico, come si vede anche in un video che è diventato subito virale. L’emittente riporta che la McDonald è svenuta mentre scherzava sul fatto di aver ricevuto tre dosi di vaccino anti-Covid, l’antinfluenzale e il vaccino contro l’herpes zoster.

La comica era la protagonista di uno spettacolo che si stava svolgendo a Tempe, in Arizona, che aveva anche fatto registrare il tutto esaurito. E’ stata proprio lei a raccontare l’accaduto nel suo podcast (che prende il nome di “Juicy Scoop”, ndr).

Nel filmato, si vede Heather McDonald che tenta di completare una battuta prima di finire distesa sul palco.

L’artista dice di non essere ancora sicura del motivo che ha causato questo inconveniente, anche se lei stessa ha poi ammesso di non aver mangiato nulla prima dello spettacolo e di aver soltanto bevuto mezza Red Bull e un po’ d’acqua. Qualcuno ha fatto girare anche voci su un presunto drink “speciale”, ma Heather ha già provveduto a smentirle con forza.

Sta di fatto che la caduta sul palco non è stata priva di conseguenze. Heather ha battuto la testa, riportando una frattura al cranio. La comica si è sottoposta ad una serie di indagini e test, che sembra non abbiano fatto emergere nulla di anomalo.

