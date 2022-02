L’Eredità 9 febbraio 2022, il neo-campione Cristiano non dimezza mai ma non indovina la parola alla ghigliottina

Impeccabile il neo-campione Cristiano alla sua prima ghigliottina (ed è possibile vedere la sua soddisfazione nello screenshot che vi proponiamo a corredo del post).

Giunto al gioco finale de L’Eredità quest’oggi – 9 febbraio 2022 – s’è presentato con un bottino di 130.000 euro ed è riuscito a conservarlo, evitando qualsiasi dimezzamento.

E così s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Colpe

Don Chisciotte

Classico

Varietà

Pulcini.

E così, senza attendere lo scadere del canonico minuto, Cristiano ha scritto la sua parola – sempre molto sorridente: Romanzo.

Ma, nonostante sia stato impeccabile durante i dimezzamenti della ghigliottina, la parola (così come le spiegazioni di Cristiano) non è molto convincente e non è infatti Romanzo la parola scelta dagli autori quest’oggi, ma Balletto.

Queste le spiegazioni di quest’oggi date dal padrone di casa Flavio Insinna (con la nostra classica reinterpretazione delle sue parole):

il Balletto delle Colpe aka il classico scaricabarile (almeno questo secondo gli autori del programma).

Don Chisciotte è un Balletto (oltre che un Romanzo – come citato dal campione odierno).

Balletto Classico, basato sulla tecnica accademica del ballo classico.

Il Balletto è una parte del Varietà (ad esempio in tv).

Balletto dei Pulcini nel loro guscio è una parte di una composizione di Musorgskij.

