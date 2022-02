Alex rientra, fa pace con Delia ma Soleil picchia duro: “Poteva risparmiarselo…”

Alex Belli ha fatto nuovamente ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6, seppur non da concorrente ma da ospite. L’attore avrà, quindi, la possibilità di condividere il loft di Cinecittà sia con Delia Duran che con Soleil Sorge. Se la prima si è mostrata preoccupata e infastidita, l’italo-americana è stata felice di rivederlo. Gli altri coinquilini della casa più spiata d’Italia sono apparsi, invece, straniti, quando hanno compreso che l’attore non era lì solo per una visita temporanea.

Il confronto fra Delia e Alex

Successivamente alla puntata di ieri, lunedì 14 febbraio 2022, Alex Belli e Delia Duran hanno avuto un confronto in camera da letto. “Io sono venuto qua dentro per te, lo capisci? A casa senza di te dovevo fare tutto da solo, non mangiavo nulla”, ha detto l’attore che ha proseguito: “Tua mamma sta bene, Bella ti guarda, è felicissima! Quando sei andata in finale tua mamma è stata felicissima, stai facendo un bellissimo percorso”. Alex ha anche aggiunto: “Ti conosco, fidati, so che con Barù non c’è stato nulla. Sei andata in overbooking questa settimana, mi credi? Sei una donna pazzesca, bella, libera, spensierata, che gioca, ma questa settimana sei andata in overbooking”.

La modella venezuelana non è stata in silenzio e anzi ha replicato: “Guarda che la posizione di lasciarti l’ho presa io, ricordatelo. L’ho fatto perché mi hai ferito ed hai continuato a ferirmi, devi chiedermi scusa. Cosa erano quei tweet? Eri sadico? Sai perché ti ho lasciato? Perché volevo far vedere la Delia che gioca e che scherza. L’ho fatto di proposito perché mi hai ferito tantissimo”. A quel punto, il 38enne si è dichiarato dicendo di amarla e di essere tornato per lei.

Le parole di Soleil

L’altra protagonista del triangolo, Soleil ha affrontato il tema del rientro di Alex con Jessica Selassié. L’italo-americana ha spiegato alla principessa etiope che dopo aver visto i comportamenti di Delia nella casa, con i coinquilini Gianluca Costantino, Antonio Medugno e Baru‘, non sente di averle mancato di rispetto.

“Guarda quello che ti ha fatto Jessica, ha baciato Barù nonostante tu le avessi chiesto di non farlo. Delia non è amica delle donne, suo marito si è innamorato di un’altra donna e lei a chi ha dato la colpa? All’altra donna, ovvero a me. Io non le ho mai mancato di rispetto, lei a me sì. Ma ho capito la persona che è ed ora le do il peso che si merita. Delia dovrebbe rispettarsi di più, il balletto in piscina poteva risparmiarselo. è palese che sia una donna insicura”.

