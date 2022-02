Don Chisciotte in onda su Rai 5

Prosegue la settimana teatrale di Rai 5 con un’opera encomiabile, in una versione ugualmente fenomenale. Stiamo parlando del Don Chisciotte, proposta per l’occasione nella versione andata in scena presso il Teatro Tenda Bussoladomani di Lido di Camaiore. Si tratta di un particolare allestimento in cui le avventure tragicomiche di Don Chisciotte, l’eroe di Cervantes, vengono raccontate con sottofondo musicale del compositore austriaco Ludwig Minkus.

La trama

La storia storia concentra su un amore struggente tra la giovane Kitri e il bel Basil. Il padre di lei si oppone alla loro unione, così i due giovani decidono di scappare e organizzano una festa in una grotta, dove però il padre di Kitri riesce a trovarli.

Basil, a cui non manca la furbizia, decide di fingersi in punto di morte. Dice al padre di Kitri che sta per morire e che il suo ultimo desiderio è di sposare la ragazza. Il padre di Kitri si lascia impietosire alla cosa e acconsente al matrimonio. Una volta suggellate le promesse d’amore, Basil si rialza, fiero del suo inganno, e tutti festeggiano danzando.

Il cast

Per quanto concerne il cast, sul palco vedremo Liliana Cosi e Marinel Stefanescu, tanto per citarne alcuni, appartenenti alla Comagnia balletto classico. La regia TV è di Marinel Stefanescu.

