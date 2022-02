Chi è Egle Lazzarin, moglie di Paolo Conte? I due hanno figli?

Questa sera, su Rai 3, andrà in onda il docufilm Paolo Conte, Via con me, dedicato ovviamente alla figura del celebre artista che ha compiuto 85 anni lo scorso 6 gennaio.

Prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo Film con Rai Cinema – con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – il docufilm è stato presentato fuori concorso alla 77esima Mostra di Venezia, ottenendo un riscontro molto positivo. Un successo che è stato poi confermato anche nelle sale italiane, dove gli spettatori hanno potuto apprezzare l’itinerario fatto di brani meravigliosi e racconti assieme a voci di amici e artisti, il tutto narrato dalla voce di Luca Zingaretti.

Ma cosa sappiamo della vita privata di Paolo Conte? Il cantautore, nato ad Asti il 6 gennaio 1937, è sposato con Egle Lazzarin, che ha conosciuto nel 1975. I due vivono ad Asti e non hanno figli.

Della vita privata di Egle Lazzarin si conosce davvero molto poco. Anche sui social la coppia non rivela praticamente nulla della propria intimità: nonostante l’artista sia molto attivo su Instagram non si scorgono foto in compagnia della sua dolce metà. Come ha rivelato lui stesso in un’intervista a Sette – Corriere della Sera, la canzone Un gelato al limon è dedicata proprio ad Egle Lazzarin.

“È una dichiarazione d’amore, ma non seduttiva o malandrina – ha spiegato Paolo Conte – Eravamo già innamorati e addirittura sposati”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui