Manuel Bortuzzo racconta l’amore a gonfie vele con Lulù. E sui piani per il futuro…

Manuel Bortuzzo è sempre più innamorato di Lucrezia Selassié. Intervistato dal settimanale ‘Oggi’, il nuotatore ha dichiarato che il loro rapporto è nato per effetto di un colpo di fulmine e anche se ci hanno un po’ a dichiararsi amore reciproco perché volevano essere sicuri. All’interno della casa del GF Vip, Bortuzzo ha sottolineato che, entrambi, si sono mostrati sia nella versione migliore che in quella peggiore, accettandosi.

Il rientro nella casa di Bortuzzo

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, andata in onda lunedì 14 febbraio 2022, nel giorno di San Valentino, il triestino ha fatto una sorpresa alla principessa etiope, rientrando nella casa per un intervento lampo e in giardino. Lucrezia attendeva molto e con ansia quella puntata e in realtà sperava che il programma targato Mediaset, facesse restare lo sportivo almeno per qualche ora ma non è andata così anche se è stata comunque felicissima. Manuel Bortuzzo le ha fatto trovare un orso gigante di peluche, un mazzo di rose e una lettera romantica. Poi l’ha incontrata in giardino.

In una recente diretta Instagram il nuotatore ha affermato: “Se mi fossi lasciato andare solo alle emozioni che provavo o mi saltava addosso o finiva male, quindi non potevo assolutamente. Dovevo darle un po’ di carica e farle capire che tutto va bene. Oggi ho fatto l’intervista con Casa Chi, dove abbiamo fatto un appello per farmi fare la quarantena per entrare. E quindi spero che si potrà fare, io sono disponibile a tutto per lei”.

I progetti futuri per Manuel con Lulù

Al settimana ‘Oggi’, Bortuzzo ha dichiarato in riferimento alla principessa: “Ha un che di divino, nei tratti del viso”, aggiungendo “Ed è una che con semplicità arriva dritta al cuore”. Ha inoltre svelato i progetti futuri con la gieffina: “Dopo il Gf Vip andremo un po’ in vacanza, al mare. E al ritorno andremo a vivere insieme, non aspetteremo, cavalcheremo l’onda di questo amore”. Il triestino ha sottolineato di non avere intenzione di vivere con il freno in quanto si può morire da un minuto all’altro.





