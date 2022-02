Cotto e Mangiato ricetta del 21 febbraio 2022: tortino cavolfiore e groviera

La prima ricetta di questa settimana, nella cucina di Cotto e Mangiato, combina gusto e salute. La simpatica Tessa porta infatti in tavola un tortino cavolfiore e groviera. Ecco tutti i passaggi per la preparazione.

La ricetta

Per la preparazione di questa ricetta avrai bisogno degli ingredienti elencati qui di seguito:

400 grammi di cavolo

100 ml di latte

200 ml di panna

100 grammi formaggio grattugiato

1 uovo

Burro

Pangrattato

Pane in cassetta

Groviera a dadini

Procedimento

Taglia il cavolo, dunque mettilo a cuocere a vapore. Quando sarà pronto, versa in un bicchiere da mixer. Aggiungi panna, latte, uovo e formaggio grattugiato dunque mixa. Devi ottenere una crema bella densa. A questo punto prendi una pirofila. Imburra leggermente e versa pochissimo pangrattato quindi crea un primo strato con il pane in cassetta. Sopra tagliuzza la groviera a dadini quindi versa parte della crema di cavolo. Ricopri con altro pane in cassetta e fai lo stesso. L’ultimo strato deve essere di crema di cavolfiore, sulla quale verserai del Pangrattato e qualche fiocco di burro. A questo punto sei pronto ad infornare, 180 gradi per almeno mezz’ora. Ed ecco che la prima ricetta della settimana, gustosa e sfiziosa allo stesso tempo è pronta. Della serie Cotto e Mangiato.

