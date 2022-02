Chi è Alice Pavarotti, figlia del grande tenore e di Nicoletta Mantovani?

Sono passati ormai quasi 15 anni dalla scomparsa del grandissimo tenore Luciano Pavarotti, venuto a mancare nel 2007 dopo aver combattuto contro un cancro al pancreas.

Dall’amore tra il meraviglioso artista italiano e la sua seconda moglie, Nicoletta Mantovani, è nata Alice (dalla prima unione con Adua Veroni nacquero invece Lorenza, Cristina e Giuliana, ndr), che ha compiuto 19 anni lo scorso 13 gennaio.

Dalle foto si vede come Alice somigli più a mamma Nicoletta, anche se il sorriso sembra essere quello di papà Luciano. Della vita privata di Alice Pavarotti si conosce molto poco, anche perché la ragazza tende ad essere molto riservata sui suoi canali social, limitandosi a pubblicare pochi post e fotografie.

Dalle immagini che compaiono sulle sue bacheche social non sembra che ci siano partner nella vita di Alice. La 19enne pare prediligere l’abbigliamento casual e ha alcune passioni, come ad esempio la pallavolo e i viaggi. In più, Alice Pavarotti è tifosissima del Bologna e segue molto il calcio.

Sempre stando ai rumors, pare che la figlia di Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani abbia anche una bellissima voce, ovviamente ereditata dall’indimenticabile tenore. Alice frequenta l’ultimo anno del Liceo Classico e sembra non aver ancora deciso che strada prendere nel suo futuro.

