Totti e Ilary Blasi matrimonio al capolinea? Rosica: ‘Lui avrebbe già un’altra’

Voci insistenti sulla presunta crisi tra Totti e Ilary: stando al retroscena Rosica, lui si vedrebbe con un’altra

Francesco Totti e Ilary Blasi una favola che sarebbe destitata a finire dopo 17 anni d’amore. Un amore incoronato da un matrimonio, da cui sono nati tre figli Christian, Chanel e Isabel e che ha fatto sognare parecchi italiani. A quanto pare, però, sono arrivate le prime voci di una presunta crisi, che pare quasi confermata anche dal sito di Dagospia.

A far sospettare che qualcosa non stesse più andando a gonfie vele nella coppia, una discussione al Castel Gandolfo mentre era in gita con tre figli. Un altro segnare sono i movimenti della madre dell’ex Capitano della Roma che si recherebbe spesso nell’ultimo piano dell’appartamento Eur, dove la famiglia Totti ha sempre vissuto in questi ultimi anni. Le vacanze natalizie da separati: Blasi è andata in Lapponia con l’amico e coreografo Luca Tommassini senza il marito. La conduttrice è inoltre stata avvistata in una festa nel nuovo ristorante di Flavio Briatore a Roma e poi ha trascorso la serata in un party presso la Muccassassina.

Stando però agli ultimi retroscena, pare che la crisi sia già nata la scorsa estate e secondo alcuni questo sarebbe dovuto al comportamento dell’ex letterina, che avrebbe preso il controllo sulla famiglia, allontanandosi dalle persone più care. Sulla questione è intervenuto anche il blogger Alessandro Rosica, che ha dichiarato: “Purtroppo confermo la crisi gigantesca di una delle coppie più belle della tv italiana. Il motivo sarebbe un’altra donna per l’ex capitano della Roma”. Sarà davvero così? Nel frattempo la coppia non ha ancora replicato.

