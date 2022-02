Chi è Marco Nerozzi, ex marito di Delia Duran del GF Vip 6?

Ecco chi è Marco Nerozzi, ex marito della modella Delia Duran

Delia Duran è diventata concorrente del Grande Fratello Vip 6 e ha fatto molto discutere per il triangolo amoroso tra il marito Alex Belli e Soleil Sorge. Con quest’ultima però ci sono stati numerosi screzi ma a quanto pare oggi Delia si è riappacificata con Sorge, con la quale c’è stato anche un bacio. Prima di Alex Belli, la modella sudamericana era già stata sposata con Marco Nerozzi.

Nato a Bologna, Marco Nerozzi è un imprenditore che dovrebbe avere poco più di 50 anni. Non ha figli e con Delia si è lasciato in maniera piuttosto burrascosa. Nel 2019 è stato legato sentimentalmente con la modella Yarubj Rojas, con la quale è stato ospite a Live-Non è la d’urso, proprio per avere un confronto con Delia e Belli. E’ appassionato di sport in particolare di squash (del quale è stato anche campione) e di fitness per allenarsi e mantenersi in forma.

Marco Nerozzi è stato inoltre condannato in primo grado per riciclaggio. Attualemente, dovrebbe scontare 4 anni e 2 mesi di carcere e pagare una multa di 4000 mila euro e la confisca per somme contestate.

