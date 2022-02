LOL 2, quanto guadagnano i comici? Il cachet dei protagonisti

Il momento tanto atteso dagli abbonati ad Amazon Prime è finalmente arrivato. Dopo il grande successo dello scorso anno con la prima edizione di LOL – Chi ride è fuori, da ieri, giovedì 24 febbraio, è tornato sulla piattaforma LOL 2, il programma TV condotto da Fedez assieme a Frank Matano (l’anno scorso al fianco del rapper c’era Mara Maionchi, ndr).

Ieri su Amazon Prime sono andate in onda le prime 4 puntate dello show, mentre le restanti due verranno trasmesse giovedì 3 marzo. Ma chi sono i partecipanti alla seconda edizione di LOL? Oltre a Virginia Raffaele, Mago Forest, Diana Del Bufalo e Maccio Capatonda, abbiamo anche Corrado Guzzanti, Marina Di Biase, Tess Masazza, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli e Max Angioni.

E per quanto riguarda il cachet? Quanto guadagnano i protagonisti di LOL 2? Per i concorrenti i rimborsi previsti sono più o meno gli stessi, anche se sembra siano stati garantiti 10.000 euro per Virginia Raffaele, Mago Forest e Maccio Capatonda. Qualcosa di mano per Diana Del Bufalo, che porterebbe a casa 8.000 euro, mentre per tutti gli altri concorrenti il cachet previsto pare sia di 5.000 euro.

Per quanto riguarda i conduttori, si parla di un cachet di circa 100.000 euro per Fedez, mentre Frank Matano si assicurerebbe una cifra intorno ai 70.000 euro.

