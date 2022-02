Cotto e Mangiato ricetta del 25 febbraio 2022: sfoglie con crema al limone

Pronti per il dolce della settimana? Un’idea semplice da replicare a casa, data sempre dalla simpatica Tessa. Oggi nella rubrica di Cotto e Mangiato ci propone delle deliziose sfoglie con crema a limone. Vediamo insieme come si preparano.

La ricetta

Per la ricetta di oggi, gli ingredienti che servono sono i seguenti, ovvero:

1 sfoglia

zucchero da spolverare sulla sfoglia cruda

200 grammi di latte

scorza di 1 limone

2 tuorli

80 grammi di zucchero

20 grammi di farina

150 grammi di panna

zucchero a velo a piacere

Procedimento

Con l’aiuto di una ruota per pizza, taglia la sfoglia in tanti rettangoli di almeno 6 cm di lunghezza. Fai una spolverata di zucchero sulla superficie e metti in forno a 180 gradi per 20 minuti. Nel frattempo dedicati alla crema. In un pentolino versa il latte e la scorza del limone e porta a bollore. Intanto lavora i tuorli e lo zucchero insieme, aggiungi la farina e continua a lavorare. Quando il latte sarà bollito aggiungi al composto e continua a lavorare finché non sarà denso e privo di grumi. Fai riposare. Intanto monta la panna, dopodiché aggiungi la crema e amalgamale insieme. Metti in un sac-a-poche. Tira fuori le sfoglie, fai un piccolo foro sopra o sul lato a seconda di dove ti è più comodo e farcisci di crema. Spolverata di zucchero a velo e il dolce è Cotto e Mangiato.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui