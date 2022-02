GF Vip, le parole di Signorini su Katia Ricciarelli non passano inosservate: il web si scatena

La puntata numero quarantaquattro del Grande Fratello Vip 6, di ieri, giovedì 24 febbraio 2022 non ha mancato di riservare colpi di scena. I concorrenti del reality show sono, tra l’altro, stati avvisati della situazione delicata dovuta all’attacco militare della Russia in Ucraina. Alfonso Signorini ha detto agli inquilini: “Questa mattina ci siamo svegliati con immagini di guerra, a pochi chilometri da noi. Questo senso di sgomento e d’impotenza ci ha invaso, allora come reagire? Non abbiamo soluzione. Siamo qui per fare il nostro lavoro, per intrattenervi, senza pretese”.

Eliminata Katia Ricciarelli

Il pubblico ha deciso, attraverso il televoto, che a dover lasciare la casa del GF Vip 6 è stata la tanto criticata Katia Ricciarelli. La soprano ha perso in sfida con Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo. La cantante, ad esempio, era terminata nella bufera mediatica a causa di alcune pesanti frasi nei riguardi di Lucrezia e Jessica Selassié. Il momento dell’abbandono di Katia Ricciarelli è stato molto particolare, in quanto la cantante ha chiesto un freeze in modo da poter salutare solo i concorrenti a lei cari, ovvero Davide Silvestri, Soleil Sorge, Giucas Casella, Barù, Delia Duran e Antonio Medugno.

Le critiche ad Alfonso Signorini

Mentre Katia Ricciarelli raggiungeva la porta rossa per lasciare la casa più spiata d’Italia, il conduttore ha affermato agli altri gieffini che potevano salutare la soprano. Sophie Codegoni si è immediatamente alzata dal divano dichiarando che le hanno insegnato l’educazione ed il saluto non si nega a nessuno. Stesso discorso è valso per Nathaly Caldonazzo e Manila Nazzaro. Invece, le sorelle Selassié e Miriana Trevisan hanno optato di rimanere sedute.

Alfonso Signorini voluto redarguire le tre ragazze dicendo che così facendo stavano mancando di rispetto a una signora di 70 anni. I telespettatori, però, hanno reagito scagliandosi contro il gesto di Katia Ricciarelli e del conduttore. Sui social non sono mancati i commenti: “La mia opinione la posso esprimere per fortuna” però poi non la fa esprimere agli altri. Anche oggi Signorini ce la fa domani. Vergognoso”, ha scritto un utente su Twitter. Un altro ha così commentato: “Vorrei ricordare ad Alfonso Signorini, che l’anno scorso FAUSTO LEALI, A 76 ANNI è stato trattato come un criminale per una mezza frase di cui si era scusato 100 volte”; ed ancora: “La verità, è che fate schifo, più di quella concorrente imbarazzante che difendete”. Un altro utente ha scritto: “Katia Ricciarelli ha negato il saluto ad alcuni concorrenti della casa ma la colpa è dei concorrenti della casa perché devono portare rispetto ad una donna di 75 anni! Alfonso Signorini si riconferma la vergogna di questo programma”. Questi sono solamente alcuni dei commenti su Twitter.

Le parole di Clarissa Selassié

L’altra sorella Selassié, quella eliminata, ovvero Clarissa, attraverso una storia sul suo profilo Instagram ha scritto con televoto ancora aperto: “A Katia ma vaff*****o”, seguita da: “Esci brutta strega. Fai paura. La tua crudeltà fa paura. Vi prego votatela per farla uscire». Una volta eliminata dal televoto Ricciarelli, Clarissa ha scritto nuovamente: “Festeggerò annualmente questa data, godo alla faccia tua razzista”.

Alfonso Signorini ha condannato apertamente, in studio con Katia, il post pubblicato da Clarissa Selassié, dicendo: “Questa è povertà di cervello. Ti ho scelta e voluta ma queste manifestazioni pubbliche di maleducazione non le accetto”.

