Cotto e Mangiato ricetta del 2 marzo 2022: timballo di carciofi e sedano rapa

Hai mai sentito parlare del sedano rapa? Tessa prende spunto dal mensile di Cotto e Mangiato per la ricetta di oggi. Si tratta di un semplice timballo di carciofi e sedano rapa appunto. Vediamo insieme come si prepara e quali ingredienti occorrono.

La ricetta

Per la preparazione di questa ricetta avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

4 carciofi

1 cipolla

1 sedano rapa

acqua o brodo vegetale

Procedimento

Per prima cosa pela il sedano rapa, come fosse un comune frutto. Taglia a dadini lava e metti da parte. Poi passa a tagliare i carciofi a fette (mettili in acqua e limone per evitare anneriscano). A questo punto prendi una padella, metti a soffriggere olio e cipolla quindi aggiungi i carciofi. Allunga con acqua o con brodo all’occorrenza. Dopo cinque minuti aggiungi anche il sedano rapa e fai proseguire la cottura. Ricorda di tenere la fiamma bassa e di allungare con brodo quando si asciuga. La cottura sarà a puntino quando il sedano rapa avrà assunto un colore marroncino. Si tratta di un piatto gustoso che puoi usare sia come contorno sia come piatto completo accompagnato magari con dei crostini. Con i suggerimenti di Tessa, viene fuori sempre tutto cotto perfettamente, e come sempre è Cotto e Mangiato.

