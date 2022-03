Siparietto “hot” tra Barbara D’Urso e Alex Belli a Pomeriggio 5: cosa è successo?

Alex Belli è stato sicuramente uno dei personaggi indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Forse il più chiacchierato per via del triangolo che si è creato con Delia Duran e Soleil Sorge. L’attore emiliano è stato squalificato dal reality show condotto da Alfonso Signorini, poi vi è nuovamente rientrato in qualità di ospite per chiarire con l’italo-americana e la venezuelana e, quindi, è riuscito dalla casa più spiata d’Italia.

Alex Belli a Pomeriggio 5

Il 38enne doveva ‘giocare di sottrazione’ ma evidentemente non è il suo forte ed è apparso, a sorpresa, nella puntata di ‘Pomeriggio 5’ di ieri, martedì 1 marzo 2022. Vediamo cosa è successo.

Nel corso dell’approfondimento dedicato al GF Vip 6 del programma condotto da Barbara D’Urso, la 64enne si è collegata con Stella, a Sharm el-Sheikh e, improvvisamente, si è ritrovata davanti Alex Belli. La collaboratrice dell’attore l’ha introdotto così: “Eccolo qui, ve lo presento”. A quel punto, Barbara D’Urso ha immediatamente domandato: “È nudo?”. E ha proseguito: “Ciao Alex, ma questa scusatemi è una busta choc!”.

La conduttrice campana ha notato un dettaglio vedendo Belli e Stella che non ha mancato di sottolineare con l’attore: “Ma come l’abbracci, accipicchia!”. Ovviamente il creatore di “chimica artistica”, “manilite”, e altri neologismi televisivi, non ha potuto che cercarne uno nuovo. Così Alex Belli, la cui ex moglie ha criticato Delia Duran, ha dapprima fatto un bel sorriso, e successivamente ha risposto: “Ma Barbara lei è praticamente il mio alter ego”. Il commento di D’Urso è stato lapidario: “Alter ego? Quindi siete uguali? Annamo bene!”.

Barbara d’Urso ha poi colto l’occasione per domandare ad Alex Belli se ha visto le foto della sua amica Stella insieme ad Amedeo Goria. L’ex gieffino ha risposto di aver visto tutto e di essere assolutamente felice, cogliendo la palla al balzo per fare una battuta delle sue: “Amedeo Goria lo apprezzo molto. So che è un collezionista d’arte e qui abbiamo Stella che è arte allo stato puro con tutta la sua bellezza”.

Sorpresa in diretta!??

Alex Belli e il suo ALTER EGO Stella Starlight in diretta da Sharm el-Sheikh#Pomeriggio5#GFVIP pic.twitter.com/b2c2fynXH0 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 1, 2022

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui