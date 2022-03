Chi è Alberto Franceschi, la nuova fiamma di Dayane Mello?

L’ultimo periodo non è stato certamente semplice per Dayane Mello, anche per quanto accaduto nel reality brasiliano La Fazenda a cui ha preso parte (sarebbe stata vittima di abusi sessuali da parte del cantante Nego Do Borel, ndr).

Fortunatamente sembra che ora per Dayane sia tornato il sereno. Stando a quanto riportato da alcune fonti, infatti, pare che l’ex concorrente del GF Vip abbia una nuova fiamma. No, non si tratta di Andrea Turino, con cui Dayane aveva avviato una frequentazione negli ultimi tempi, ma di Alberto Franceschi, imprenditore e modello.

In molti lo conoscono perché in passato Franceschi era salito agli onori delle cronache (rosa) per la sua relazione con l’influencer Alice Campello, poi terminata perché Alice si è fidanzata con l’attaccante spagnolo della Juventus, Alvaro Morata, con cui ha costruito una famiglia.

La notizia del flirt tra Alberto Franceschi e Dayane Mello viene riportata all’interno della rubrica Chicche di Gossip del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini.

Tuttavia, già nei giorni scorsi Deianira Marzano aveva pubblicato delle storie su Instagram in cui venivano mostrati Dayane Mello e Alberto Franceschi intenti a scambiarsi appassionate effusioni.

Nato nel 1995 a Trebaseleghe, in provincia di Padova, Alberto Franceschi è figlio del patron dell’importante azienda Grafica Veneta. Il giovane imprenditore ha fondato il brand di calzature Hide&Jack assieme al fratello Nicola. Per lui anche qualche apparizione in tv, come ad esempio quella del 2016 in Giovani Ricchi, un reality in onda su Rai 1 che raccontava la vita di quattro giovani imprenditori con meno di 30 anni che seguono le orme della famiglia. Su Instagram, Alberto Franceschi è seguito da circa 70.000 follower.

