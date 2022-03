Denis Dosio arrestato? Mistero su quanto accaduto all’influencer

Denis Dosio arrestato.

E’ la voce che ha preso a circolare quest’oggi, dapprima sui social e quindi sulle testate che hanno preso a rilanciare la news.

La pagina Instagram investigatoresocialoffical aveva annunciato alcune ore fa l’accaduto, così.

E diverse realtà hanno iniziato a scrivere la notizia condendola di dettagli.

Allora:

Denis Dosio sarebbe stato beccato in flagrante, semi nudo, con un altro ragazzo, nel bel mezzo di un bosco.

Un testimone – che avrebbe inviato la foto dell’accaduto a Webboh – avrebbe raccontato che DD sarebbe poi andato via insieme alla polizia.

A confermare che qualcosa è accaduto davvero lo stesso Dosio che dapprima ha allarmato i suoi tantissimi follower con una story (fanpage.it riporta le sue parole, pur usando il condazionale: “Mi stanno sequestrando il cellulare, non so se sarà un addio o un arrivederci, spero la seconda, ciao”) prima di sparire dai social.

In un post su OnlyFans pubblicato, l’ex gieffino avrebbe spiegato nel dettaglio:

La SIRENA (è l’emoji usata da Dosio – facile pensare intenda la polizia, ndr) ci ha beccati mentre facevamo un video nel bosco, non so cosa succederà ora, e nemmeno cosa ne faranno di quel video. Ci stanno portando via, ho paura.

Da segnalare che un’ora fa su Instagram l’ex vippone del GF Vip ha postato un’immagine con la seguente descrizione:

stasera parlo io.

h.18 nelle mie storie.

Sapremo la verità?

