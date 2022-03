GF Vip, Jessica e Barù – intimità sotto la capanna: cosa è successo davvero?

Un interrogativo ha interessato i coinquilini della casa del Grande Fratello Vip 6: cosa è accaduto nella notte fra Barù Gaetani e Jessica Selassié sotto la capanna che Lucrezia ha creato per i due concorrenti del reality show? Sophie Codegoni e Soleil Sorge hanno voluto fare chiarezza ed hanno cominciato, in stile detective, ad interpellare i gieffini con l’obiettivo di comprendere cosa successo, ottenendo più informazioni possibili. L’italo-americana e la modella hanno voluto mettere in difficoltà Davide Silvestri, uno dei concorrenti più vicini al nobile toscano: “Ha notato qualcosa di diverso nel suo compagno di stanza al suo ritorno questa notte?”. Questa la risposta dell’attore: “Ho visto del rossetto ma io credo che sia tutta una tattica”, aggiungendo: “Credo che il mio amico sia stato intrappolato!”.

GF Vip, Barù e Jessica sotto la capanna

Giunto il turno della principessa etiope protagonista dell’evento, ha affermato: “Tante chiacchiere, abbiamo scherzato e parlato molto. Non c’era bisogno della capanna in effetti, ma visto che mancano 7 giorni alla fine del GF Vip, abbiamo preferito lasciare tutta questa voglia e attrazione per dopo il programma. Non abbiamo consumato o approfondito l’amore, ma la necessità di creare la capanna chiedetela a Lulù che l’ha costruita e a Barù che l’ha voluta. Lulù l’ha fatta con te Soleil, ma Barù l’ha proprio chiesta”. La gieffina ha continuato con la propria dichiarazione: “Eravamo entrambi vestiti e siamo rimasti così. Abbiamo poi approfondito la possibilità di viverci questa storia ed essere più chiari. Almeno adesso è stato più chiaro e ho capito molte cose che prima diceva a metà davanti agli altri. Però non avevo rossori sul collo, nessuna cosa di quella tipologia”. Alla domanda riguardante se ci fosse stato qualcosa di fisico, la 26enne ha detto: “Non ricordo e non posso rispondere”.

Barù ha invece negato di essere stato lui a richiedere la costruzione della capanna: “C’è della disinformazione!”. Questa la sua versione dei fatti: “Ci sono state chiacchiere, i nostri corpi si sono toccati ma è stato solo un piccolo avvicinamento. La signorina Jessica era triste ieri, io la volevo rassicurare. Dirle che tutto andrà bene e che io le voglio molto bene e ci sono per lei”. Sul loro possibile futuro insieme fuori dalla casa più spiata d’Italia, Barù ha voluto precisare: “Non glielo posso dire, io sono un veggente ma certe cose non si sanno mai”.

