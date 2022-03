Camila Cabello fuori di tetta durante diretta tv: incidente al vestiario ed è topless – VIDEO

I love it when you call me señorita…

Solo a leggere queste parole, lo scommettiamo, sentirete nelle vostre orecchie il suono della hit estiva del 2019 (l’ultima prima del Covid) della cantante cubana Camila Cabello.

Ma se parliamo questa volta della bella artista classe ’97 è per ragioni non esattamente artistiche, ma per un incidente avvenuto durante una diretta tv di ieri sera.

Durante il programma ‘The One Show’ Camila Cabello ha mostrato un po’ più di quanto avrebbe voluto, alzandosi dinnanzi alla telecamera (era in collegamento da casa).

Collegatasi per parlare del suo nuovo singolo (‘Bam Bam’ featuring Ed Sheeran) e per mostrare ad Alan Carr, Alex Jones e Jermaine Jenas i passi di danza collegati – il suo top ha lasciato intravedere il suo seno, in un topless involontario che ha fatto impazzire il web.

Professionale come poche, ha aggiustato il top e detto solamente: “Ops, ti ho appena mostrato qualcosa”.

Per poi riprendere a ballare.

Di seguito, le immagini di questo incidente hot che ha scatenato Twitter (da cui prendiamo il video):

Oh @Camila_Cabello .. little Nip Slip on the One Show ?? pic.twitter.com/OVUp7LPEvM — Colin Clarke (@QprColin) March 7, 2022

Da segnalare come sui social, in seguito, la Cabello abbia postato diversi contenuti per sottolineare come fosse in hangover: capiamo così in qualche modo le ragioni del movimento un po’ goffo (per spostare i capelli, apparentemente).

I fan, comunque, hanno abbondantemente apprezzato.

