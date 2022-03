GF Vip 6, Biagio a Mirana: “Il nostro momento sarà fuori”. Ma il web si divide – ecco perché

Nella puntata del Grande Fratello Vip 6 di ieri, lunedì 7 marzo 2022, Miriana Trevisan è stata eliminata. La showgirl campana ha perso il televoto contro Davide Silvestri e Jessica Selassié. A salvarsi sono stati la principessa etiope e l’attore che, successivamente, ha anche sconfitto Soleil Sorge. Dopo aver salutato i coinquilini rimasti nella casa più spiata d’Italia, la soubrette ha varcato la porta rossa. Alle sue spalle un’avventura che rimarrà per sempre dentro di lei. Tanti, lunghi mesi in cui Miriana è stata una delle protagoniste indiscusse del reality show targato Mediaset. Dopo essere stata freezata, in passerella ha incontrato il figlio Nicola, accompagnato dal papà Pago. Miriana, visibilmente commossa, in seguito è corsa ad abbracciarli.

Miriana fuori dalla casa del GF Vip 6

Il cantante ha avuto parole d’elogio per la showgirl: “Sei stata brava, meritavi anche di vincere”. In questi mesi, l’ex marito di Trevisan l’ha sempre difesa e sostenuta. “Siete una famiglia meravigliosa, quanto ti è mancato tuo figlio?” ha domandato successivamente il conduttore Alfonso Signorini a Miriana che ha risposto “Tantissimo, non vedevo l’ora di riabbracciarlo. Sono rinata come donna ma anche con quella mia parte da bambina. Ora il mio cuore è tornato a battere”.

Il gesto Biagio D’Anelli Miriana Trevisan

Una volta giunta nello studio del programma, la 49enne ha rivisto i suoi ex coinquilini e, soprattutto, ha potuto riabbracciare Biagio D’Anelli. Con l’opinionista, infatti, ha cominciato una relazione d’amore nel loft di Cinecittà. “Sono passati sei mesi, hai fatto sei mesi nella Casa, ho avuto il piacere di conoscerti, di innamorarmi di te, ora finalmente vivremo qualcosa di bello che è il nostro privato e lo faremo fuori senza lustrini e paillettes. Questo momento è solo tuo, il nostro sarà fuori”, ha affermato Biagio D’Anelli baciando Miriana.

Quanto fatto da Biagio è stato apprezzato particolarmente dagli spettatori del reality show. Anche sul web in tanti hanno gradito che l’ex gieffino ha deciso di lasciare spazio alla sua Miriana. Questi alcuni dei commenti sui social: “Ma che volevate un limone in diretta con il figlio dietro le quinte a guardare? Dai sono stati perfetti e Biagio super rispettoso” e ancora: “Comunque la delicatezza di Biagio con Miriana senza limoni eclatanti secondo me è simbolo di amore e discrezione per farle godere del suo momento tutto per lei, chapeau”.

