Quale è la storia vera di Una giusta causa? Trama e curiosità

Questa sera, alle ore 21:25, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, andrà in onda su Rai 1 il film Una giusta causa, diretto dalla regista statunitense Mimi Leder.

Nel cast del film compare Felicity Jones – nei panni della protagonista Ruth Bader Ginsburg – al fianco di Armie Hammer, Justin Theroux, Sam Waterson e Kathy Bates. La pellicola è totalmente ispirata ad una storia vera, ovvero quella di Ruth Bader Ginsburg, che è stata docente di diritto, avvocata, magistrata e infine giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, dedicando la propria vita in difesa dei diritti delle donne e della parità di genere.

Un percorso, come racconta il film di Mimi Leder, che fu molto difficile per via dei fortissimi pregiudizi nei confronti delle donne. Nel 1955 Ruth Bader Ginsburg fu ammessa alla prestigiosa Università di Harvard assieme ad altre otto colleghe, proseguendo poi i suoi studi alla Columbia University dove si laureerà in giurisprudenza nel 1959.

Tuttavia, nonostante i suoi risultati eccellenti, Ruth Bader Ginsburg trova chiuse tutte le porte degli studi legali solo perché donna. La donna non si arrende e diventa insegnante presso la Rutger Law School. Nel 1970, quando suo marito le propone di rappresentare un cliente per una piccola evasione fiscale, Ruth si rende conto che la questione presenta una discriminazione di genere. Sostenuta dall’avvocato progressista Dorothy Kenyon, Ruth vince il processo e crea di fatto un precedente nella storia legale americana.

Nel 1993 Ruth Bader Ginsburg verrà nominata giudice della Corte Suprema dall’allora presidente USA Bill Clinton. È morta il 18 settembre 2020, all’età di 87 anni, a causa di un cancro metastatico al pancreas. Dal 2021 è ricordata con una targa al Giardino dei Giusti di Milano.

