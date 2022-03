Cotto e Mangiato ricetta del 9 marzo 2022: cannoli siciliani

Cosa avrà proposto oggi Tessa nella sua cucina? In compagnia del simpatico e bravo Lucake, pasticciere giovanissimo pronto a proporre un dolce davvero squisito. Si tratta dei cannoli siciliani. Ecco tutti i trucchi per preparare a casa wuesyo dolce tipico della tradizione sicula.

La ricetta

Gli ingredienti del dolce, amato da tutti sono i seguenti:

Farina 00

Zucchero

Cacao setacciato

Cannella in polvere

Strutto

Marsala

Aceto

Granella di cioccolato

Ricotta di pecora

Zucchero a velo

Uovo e acqua

Olio per friggere

Frutta candita

Granella di pistacchio

Procedimento

Prendi una ciotola, mescola farina Zucchero e cacao setacciato. Aggounfi la cannella, un goccio di aceto, lo strutto e il Marsala. Impasta e metti da parte. Passa ora a preparare la crema: mischia la ricotta e lo zucchero a velo, facendo attenzione a togliere i grumi. A questo punto aggiungi le gocce di cioccolato. Metti nel sac-a-poche e fai riposare in frigo. Intanto stendi l’impasto, aiutandoti con la nonna papera. Metti sul piano di lavoro infarinato e ricava dei quadrati di dieci cm. Spennella con acqua e olio poi avvolgi intorno al tubicino d’acciaio (stampino per cannoli) e fai friggere in olio abbondante. Devono cuocere al massimo un minuto. Scola, fai assorbire l’olio in eccesso e infine farcisci con la crema. Alle due estremità decora con Granella o frutta candita a piacere.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui