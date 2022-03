Chi è Michela Rocco di Torrepadula, ex moglie di Enrico Mentana? I due hanno figli?

Enrico Mentana è sentimentalmente legato a Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice del talk Belve. Tuttavia, prima di questo grande amore, il celebre conduttore del TG La7 era stato sposato con un’altra donna, Michela Rocco di Torrepadula. Una relazione, quella tra Mentana e la sua ex moglie, terminata in maniera burrascosa.

L’ex moglie di Enrico Mentana ha oggi 51 anni. Originaria di Udine, ha messo fine al suo matrimonio con l’ex marito nel 2013, dopo 11 anni di vita insieme. Attualmente non è chiaro se Michela Rocco di Torrepadula abbia o meno un nuovo compagno: stando ai rumors, la donna si frequenterebbe con un imprenditore del gruppo Melinda, ma la notizia non è mai stata confermata (ma nemmeno smentita).

Michela Rocco di Torrepadula si è fatta conoscere grazie al successo di Miss Italia 1987. Da quel momento in poi, la donna è diventata un volto noto della TV, specialmente in seguito alla partecipazione nel programma I ragazzi del muretto (dal 1990 al 1993). Ha poi recitato in alcune fiction come Linda e il Brigadiere e Un posto al Sole.

Dal 2000 in poi, l’ex moglie di Mentana si è concentrata principalmente sul giornalismo. Sua la conduzione di Doppio Espresso su Sky, un programma d’informazione che la vedeva impegnata assieme a Salvo Sottile. Giornalista professionista dal 2007, Michela Rocco di Torrepadula ha poi condotto anche Ti ci porto io su La7, assieme allo chef Giancarlo Vissani.

Dalla relazione con Enrico Mentana sono nati due figli: Giulio, venuto al mondo nel 2006, e Vittoria, nata l’anno successivo.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui