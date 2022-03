“Sappiamo già il vincitore”: bomba della ex vippona – di chi si tratta?

Una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata sicuramente Soleil Sorge. L’italo-americana dopo lunghi mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia è stata eliminata nel corso del televoto flash della puntata di lunedì 7 marzo 2022. A battere la fashion blogger è stata Davide Silvestri. Manila Nazzaro si definita sconvolta dopo l’eliminazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dal reality show. Il rapporto fra le due ragazze si era incrinato negli ultimi due mesi. Ciononostante la foggiana ha commentato a caldo: “Sono ancora scioccata per l’esito del televoto. Non riesco a immaginare di vivere questa casa senza di lei. Ero convinta che Sole ce la facesse. Questo programma è assurdo, io non avrei mai pensato che uscisse Soleil, per noi era un gigante”.

Non erano pochi coloro che erano convinti che Soleil Sorge fosse una delle favorite per vincere il Grande Fratello Vip 6 ma il suo percorso si è interrotto a pochissimi passi dalla finale. Dopo l’eliminazione l’italo-americana è potuta ritornare alla vita di tutti i giorni e anche sui social, dove ha postato uno screenshot della videochiamata con Dayane Mello, sua grande amica e concorrente della scorsa edizione del programma targato Mediaset. La modella arrivò in finale ma a vincere fu Tommaso Zorzi. Proprio la brasiliana ha commentato l’eliminazione dell’amica e lo ha fatto lanciando frecciatine al veleno contro gli autori del programma condotto da Alfonso Signorini: “Sono delle truffe, ma sì ragazzi certo che dico che è una truffa. Perché assolutamente tutto il Brasile stava votando per me e che strano il televoto flash sempre tutto bloccato in questa maniera da un momento all’altro”. “Ma dai, ma mi prendono per cosa? Mica sono nata ieri. – ha proseguito Dayane Mello – Ragazzi sappiamo già che questo programma, sappiamo il vincitore, loro lo sanno già il vincitore, lo sappiamo già. Quindi siamo qui per cosa? Diamo voti e non perdiamo la speranza, però è tutta rotta questa roba qua”.

